Активисты "Автомайдана" осадили Банковую и подожгли шины, опубликованы фото и видео

Сегодня, 8 апреля, активисты "Автомайдана" осадили задние Администрации президента на улице Банковой в Киеве и потребовали люстрации сотрудников правоохранительных органов, и в ходе пикетирования подожгли автомобильные покрышки.

Фотографии с места проведения акции на своей странице в Facebook опубликовал один из лидеров "Автомайдана" Сергей Коба.

На снимках видно, что сотни силовиков устроили живо кордон перед АП, преграждая активистам путь к зданию. Пылающие покрышки пытались потушить из огнетушителя, о чем свидетельствует большое количество белого порошка, распыленного на месте акции.

Полиция проводит проверку по факту поджога шин активистами "Автомайдана" под АПУ в Киеве, сообщает пресс-служба столичного управления Нацполиции.

"Сегодня, согласно запланированным массовым мероприятиям, столичные правоохранители и военнослужащие обеспечивали охрану общественного порядка возле Администрации президента Украины. Примерно в 13 часов активисты начали жечь автомобильные шины, при этом мешали их потушить", — говорится в сообщении.

Зараз під АП сутички. Автомайданівці підпалили шини. Вимагають люстрації силовиків, прокурорів... Опубліковано Irina Lisovaya 8 квітня 2016 р.

Напомним, вчера глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе заявила, что реформу полиции могут свести на нет решения судов о восстановлении на работе работников МВД, которые не прошли переаттестацию.

Фото: Facebook Сергея Кобы, FacebookАвтоМайдан,