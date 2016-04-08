У Савченко симптомы обезвоживания, в СИЗО могут начать кормить насильно — адвокат

Украинскую летчицу Надежду Савченко руководство российского СИЗО, где она продолжает голодовку, готово приказать кормить насильно, у неё также видны признаки обезвоживания.

Об этом сообщил адвокат украинки Илья Новиков, сообщает УНИАН.

"Вышел из СИЗО от Надежды Савченко. Анализы ей последний раз делали 5 апреля, до начала сухой голодовки. Новых с тех пор не делали, на все запросы отвечают "по последним анализам показатели в норме". Хотя они не были в норме уже тогда. Эритроциты не там и не те. Начальник СИЗО полковник Калганов предупредил ее сегодня утром, что прикажет кормить насильно, если будет необходимо. У Надежды на этот счет свои планы", — рассказал Новиков.

Он отметил, что при нем в кабинет заходил майор, просил Савченко подписать разрешение передавать ее медицинские данные в МИД РФ, поскольку оттуда интересовались. По словам Новикова, она написала отказ, отметив, "чтобы им меньше было о чем врать", и разрешила предоставлять результаты анализов только адвокатам и украинским консулам.

"Симптомы обезвоживания уже заметны, кожа у нее сухая, язык и десны белые. В камере круглосуточное видеонаблюдение. Чтобы не давать повода для спекуляций ватным медиа, она перестала пользоваться душем и подходить к умывальнику. Сама считает, что продержится еще минимум 4 дня", — добавил он.

Кроме того, Новиков сообщил, что рассказал Савченко новости о ходе переговоров между Москвой и Киевом по ней. "Они продвигаются. Нам остается ждать", — сказал адвокат.

Напомним, в конце марта Донецкий городской суд Ростовской области России приговорил Надежду Савченко к 22 годам лишения свободы, решение уже вступило в силу. Позже летчица возобновила сухую голодовку.