В СБУ объяснили, когда Украина сможет обменят Савченко на пленных ГРУшников

После вынесения приговора российским спецназовцам Евгению Ерофееву и Александру Александрову Украина может обменять их на народного депутата Надежду Савченко и других украинских политзаключенных в России.

Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак на встрече с журналистами по поводу второй годовщины начала АТО, передает "Цензор".

"Если будет достойное предложение (по обмену — ред.), то это возможно", — отметил он.

На уточняющий вопрос журналистов, идёт ли речь о Савченко, Сенцове, Кольченко и других украинских политзаключённых, Грицак дал положительный ответ.

Напомним, в конце марта Донецкий городской суд Ростовской области России приговорил Надежду Савченко к 22 годам лишения свободы, решение уже вступило в силу. Позже летчица возобновила сухую голодовку.