Военный эксперт объяснил, как падение промзоны Авдеевки ударило по боевикам "Горловского гарнизона"

После того, как силы АТО выбили боевиков из промзоны Авдеевки и взяли под огневой контроль Ясиноватскую развязку под Донецком, у боевиков "Горловского гарнизона" и подразделений из тактической группы террористов, развёрнутой восточнее Горловки, начались проблемы с материально-техническим снабжением.

Об этом народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, сейчас боевикам приходится осуществлять снабжение по более сложному маршруту, через Макеевку. При этом противник принимает активные меры по "соблюдению режима секретности" — в Макеевке "МГБ ДНР" проводит мероприятия по поиску "украинских шпионов", а переброска боевой техники и личного состава банд в густонаселённых районах происходит преимущественно в тёмное время суток, в комендантский час, чаще всего "перекатом", с промежуточными районами сосредоточения.

Одновременно фиксируется значительное усиление тактической группы террористов по рубежу Яковлевка — Минеральное (поселки в треугольние между Донецком, Макеевкой и Ясиноватой) — Ясиноватая, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, за прошлую неделю боевики выпустили по силам АТО в районе Авдеевки порядка 600 мин и снарядов.