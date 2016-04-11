G7 потребовала от России повлиять на боевиков Донбасса

В японской Хиросиме министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) призвали Россию прилагать больше усилий для урегулирования конфликта в Украине.

Об этом сообщает dpa, ссылаясь на данные коммюнике, пишет DW.

В то же время дипломаты настоятельно попросили Москву оказать влияние на орудующих на Донбассе боевиков.

"Они вновь подчеркнули прямую связь между снятием западных экономических санкций с РФ и соблюдением страной Минских договоренностей", — отметили журналисты.

По их данным, в Хиросиме главы МИД стран G7 — Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии — 10 и 11 апреля обсуждают, в частности, проблемы глобального терроризма, миграционный кризис, а также конфликты в Украине и Сирии.

Напомним, ранее директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов заявил, что если РФ прекратит шантажировать соседей, не будет подогревать вооруженные конфликты, у нее появится шанс вернуться в "Большую восьмерку".