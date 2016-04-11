Политолог назвал условие наступления Путина на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин может принять решение о наступлении на Донбассе, только если сочтет политическую ситуацию благоприятной для достижения своих целей.

Об этом директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов рассказал на чате в "Главреде".

"Когда генералы и чиновники говорят о возможности летнего наступления, они учитывают потенциальную возможность и наступление благоприятных условий для действий сухопутной армии. Однако решение принимают политики, и Путин может принять решение об очередном наступлении, только если он будет считать политическую ситуацию благоприятной для достижения собственных целей. При этом будет учитываться и фактор внутренней политики Украины, включая мобилизационную готовность общества к обороне страны", — подчеркнул политический эксперт.

Говоря же о перспективах минского процесса по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, политолог заметил, что оно требует согласия России на определенную схему прекращения конфронтации и политического сценария.

"На сегодняшний день такого согласия нет, и невозможно надеяться на то, что Захарченко и Плотницкий начнут выполнять Минские соглашения. Если бы Москва приняла иное решение, это означало бы, что минский процесс начал продвигаться в сторону урегулирования. Поэтому и нормандский формат, и минский процесс — это чисто паллиативные механизмы, которые не способны решить проблему", — говорит директор Института политического анализа.

"Однако альтернативы им нет. Поскольку на создание других механизмов не соглашается Москва. Вывод: 1) минский процесс не эффективен, однако альтернативы ему пока нет, 2) польза минского процесса в том, что он предотвращает активные боевые действия, 3) в пределах минского процесса надо пытаться получить то, о чем можно договориться в контексте переговоров и консультаций", — резюмировал Сергей Толстов.

Напомним, ранее политолог рассказал, почему Путин не оставит Донбасс в покое.

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