Меркель поблагодарила Яценюка за весомый вклад в реформы

В телефонной беседе, которая состоялась в воскресенье, 10 апреля, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель засвидетельствовала слова уважения и благодарности премьер-министру Арсению Яценюку за весомый вклад в воплощение национальных реформ и защиту независимости и безопасности Украины.

Об этом "Главреду" сообщил Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Кроме того, Меркель поблагодарила главу украинского Правительства за партнерство, высокий уровень взаимного доверия и эффективное сотрудничество между Украиной и Германией во время исключительных испытаний.

Федеральный канцлер заверила Яценюка в неизменности дальнейшей поддержки Украины в деле национальных политических и экономических преобразований, успешного выполнения Минских договоренностей, а также обеспечения стабильности и процветания Украины.

В ответ Яценюк поблагодарил за исключительную поддержку Германии, которую Украина ощущает на пути реформ, а также высоко оценил ключевую личную роль Меркель в консолидации мирового сообщества в поддержку Украины, нашего суверенитета и восстановления территориальной целостности, мира и безопасности в регионе.