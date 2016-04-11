Боевики нарушали "тишину", понесли тяжелые потери: карта зоны АТО

В течение прошедших суток в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали "режим тишины", на выходных на Донецком направлении они понесли тяжелые потери.

Об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, однако два бойца получили ранения.

"На Луганском направлении враг совершил серию обстрелов в районе Станицы Луганской. Под огонь попал КПВВ, из-за чего его работа приостановлена", — отметил Лысенко.

На Донецком самую большую активность террористы проявляли на участке фронта Горловка — Ясиноватая и под Авдеевкой, также минометные обстрелы зафиксированы на Светлодарской дуге, в Зайцево и Майорске.

"Сразу в нескольких местах на передовых позициях бандитов активизировались снайперы. Спокойных мест нет, ведь традиционно именно на это направление приходится около 2/3 всех вражеских обстрелов на передовой", — добавил полковник.

По его словам, это связано с большой протяженностью фронта и насыщенностью передовых порядков противника тяжелой техникой и хорошо вымуштрованной живой силой.

"Впрочем, противник, как и раньше, несет тяжелые потери. По информации ГУР Минобороны, позавчера (9 апреля — ред.) в две донецкие больницы доставлены 14 погибших и 19 раненых оккупантов…", — подчеркнул силовик.

На Мариупольском направлении враг снова применил ствольную артиллерию — 22-мм гаубицы, а в Марьинке активно стреляют снайперы. "Всего за сутки на этом направлении произошло 18 обстрелов (каждый третий — из тяжелого вооружения)", — заявил спикер.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", как может измениться ситуация в зоне боевых действий на востоке украинского государства весной. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.

Карта: mediarnbo.org