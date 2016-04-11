"Народный фронт" требует от БПП новую кандидатуру премьера

Парламентская фракция "Народного фронта" выполнила все договоренности с "Блоком Петра Порошенко": отставка Арсения Яценюка с поста главы Кабмина и фракция "НФ" готова остаться в коалиции с премьером от БПП.

Об этом заместитель председателя фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар пишет на своей странице в Facebook.

"Наши партнеры по БПП выдвинули Владимира Гройсмана. У "Народного фронта" нет никаких противоречий ни с Гройсманом, ни с БПП. Срыв договоренностей по правительству Гройсмана возникает из-за проблем кандидата от БПП с фракцией БПП...", — заметила нардеп.

"Теперь мы вынуждены требовать от наших партнеров немедленно новую кандидатуру на должность премьер-министра и информацию о составе коалиции. Или ожидаем предложений по кандидатурам и составу нового правительства от других демократических сил", — подчеркнула замлидера фракции.

"Страна все больше становится неуправляемой, а власть начинает напоминать "карточный домик", который сыпется со всех сторон...", — добавил Сюмар.