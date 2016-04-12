Российский бизнесмен просит Украину помочь потушить кремлевского "окурка"

12 апреля 2016, 11:45

За последние 8 лет все уже узнали, на что способен сумасшедший маньяк Путин, пишет Слава Рабинович.

Владимир Путин

Созданная по инициативе президента РФ Владимира Путина нацгвардия призвана подавлять инакомыслие в самой России и может нести угрозу странам-соседям. Поэтому республики бывшего СССР должны помочь России потушить "окурка".

Об этом российский бизнесмен и экономист, управляющий Diamond Age Capital Advisors Слава Рабинович пишет на своей странице в Facebook.

"Украина и Грузия, Казахстан и Армения, Беларусь и Азербайджан! Думаю, что вам надо помочь нам потушить нашего окурка, иначе вам, нам и всем будет плохо. Очень плохо.

Национальная гвардия сможет сражаться за пределами России. В обнародованном проекте указа президента о создании федеральной службы "Росгвардия" участие в "миротворческих операциях" является одной из функций нового ведомства. Также она будет "обучать сотрудников правоохранительных органов иностранных государств".

Согласно определению экспертов, "миротворческие операции бывают двух видов — принуждение к миру и его поддержание".

Друзья! В мире нет ни одной "национальной гвардии", которая бы могла участвовать в "миротворческих операциях" за пределами своей страны. Кроме путинской нацгвардии.

Здесь всё предельно ясно. За последние 16 лет, и особенно за последние 8 лет, вы все уже узнали, на что способен пойти и пойдёт сумасшедший маньяк Путин.

Для России

Нацгвардия сможет в "чрезвычайных ситуациях приостановить или ограничить использование сетей и средств связи". В какой-то момент: введение ЧП и отключение Интернета и ваших мобильных телефонов.

Войскам национальной гвардии будет разрешено использовать оружие без предупреждения, "если промедление будет стоить жизни военнослужащему или гражданам поблизости". С того света вы этого не оспорите.

Нацгвардия может применять бронетехнику и водомёты "в экстренных случаях". То есть тогда, когда они этого захотят. По сути, кадыровцам дают право и огонь открывать, и всё остальное. И не только кадыровцам. Любым, кто в нацгвардию принят. Например, кавалеру знака "Лучший сотрудник криминальной милиции" и медали "За отличие в службе" Денису Евсюкову. Правда, Евсюков сейчас отбывает пожизненное заключение в колонии "Полярная сова" Ямало-Ненецкого АО, расположенной за Северным полярным кругом, за убийства людей в московском супермаркете из табельного оружия в пьяном состоянии. Но ничего, ему на смену придут другие евсюковы, благо всего есть 400 тысяч вакансий, которые на десяток-другой-третий будут заполнены идентичными евсюковыми из числа таких же убийц. Чисто статистически. Только эти новые евсюковы будут иметь право вас убить безнаказанно. Полное право. Безнаказанно. Они уже потренировались 27 февраля 2015 года на Борисе Немцове. В рамках спецоперации, на "День Сил специальных операций ВС России", который был учреждён Путиным как раз накануне этого убийства. И в рамках будущих спецопераций они будут делать то же самое. Как уже намекнул Кадыров в своём Инстаграме "Кто не понял, тот поймёт", где в оптическом прицеле было выложено видео с Михаилом Касьяновым. Вы тогда не поняли всего смысла? Это было о нацгвардии Путина и о будущих убийствах.

Для разгона демонстраций, "которые перешли в столкновения", военнослужащие нацгвардии смогут использовать физическую силу и специальные средства — резиновые дубинки, газовые гранаты, наручники, технику для разрушения преград. Нацгвардии нужно будет только "помочь" любой демонстрации перейти в "столкновение". Но это не является проблемой. И никогда не являлось. "Поможет".

Кроме того, военнослужащие нацгвардии смогут проверять документы у граждан, задерживать их и составлять протоколы об административных правонарушениях. Они смогут проникать в жилища подозреваемых граждан без ордера и постановления суда.

Нацгвардия при проведении контртеррористических операций имеет право ограничивать дорожное движение, изымать и использовать автомобили и задерживать граждан, нарушивших правила комендантского часа.

Вам как, не поплохело? Что? Вы уже не говорите о конституции РФ, а просто бледны от ужаса и не можете сказать ни слова, лишившись дара речи?

Я всё это предвидел. Я об этом писал. С сентября 2014 года писал. Я не говорю о том, что может случиться. Я говорю о том, что обязательно случится. К сожалению", — подытожил Слава Рабинович.

Напомним, экс-вице-премьер России Альфред Кох заявил, что при помощи нацгвардии РФ Путин готовится воевать с собственной армией.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Путин Украина Грузия бизнесмен Слава Рабинович Росгвардия
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять