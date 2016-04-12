Российский бизнесмен просит Украину помочь потушить кремлевского "окурка"

Созданная по инициативе президента РФ Владимира Путина нацгвардия призвана подавлять инакомыслие в самой России и может нести угрозу странам-соседям. Поэтому республики бывшего СССР должны помочь России потушить "окурка".

Об этом российский бизнесмен и экономист, управляющий Diamond Age Capital Advisors Слава Рабинович пишет на своей странице в Facebook.

"Украина и Грузия, Казахстан и Армения, Беларусь и Азербайджан! Думаю, что вам надо помочь нам потушить нашего окурка, иначе вам, нам и всем будет плохо. Очень плохо.

Национальная гвардия сможет сражаться за пределами России. В обнародованном проекте указа президента о создании федеральной службы "Росгвардия" участие в "миротворческих операциях" является одной из функций нового ведомства. Также она будет "обучать сотрудников правоохранительных органов иностранных государств".

Согласно определению экспертов, "миротворческие операции бывают двух видов — принуждение к миру и его поддержание".

Друзья! В мире нет ни одной "национальной гвардии", которая бы могла участвовать в "миротворческих операциях" за пределами своей страны. Кроме путинской нацгвардии.

Здесь всё предельно ясно. За последние 16 лет, и особенно за последние 8 лет, вы все уже узнали, на что способен пойти и пойдёт сумасшедший маньяк Путин.

Для России

Нацгвардия сможет в "чрезвычайных ситуациях приостановить или ограничить использование сетей и средств связи". В какой-то момент: введение ЧП и отключение Интернета и ваших мобильных телефонов.

Войскам национальной гвардии будет разрешено использовать оружие без предупреждения, "если промедление будет стоить жизни военнослужащему или гражданам поблизости". С того света вы этого не оспорите.

Нацгвардия может применять бронетехнику и водомёты "в экстренных случаях". То есть тогда, когда они этого захотят. По сути, кадыровцам дают право и огонь открывать, и всё остальное. И не только кадыровцам. Любым, кто в нацгвардию принят. Например, кавалеру знака "Лучший сотрудник криминальной милиции" и медали "За отличие в службе" Денису Евсюкову. Правда, Евсюков сейчас отбывает пожизненное заключение в колонии "Полярная сова" Ямало-Ненецкого АО, расположенной за Северным полярным кругом, за убийства людей в московском супермаркете из табельного оружия в пьяном состоянии. Но ничего, ему на смену придут другие евсюковы, благо всего есть 400 тысяч вакансий, которые на десяток-другой-третий будут заполнены идентичными евсюковыми из числа таких же убийц. Чисто статистически. Только эти новые евсюковы будут иметь право вас убить безнаказанно. Полное право. Безнаказанно. Они уже потренировались 27 февраля 2015 года на Борисе Немцове. В рамках спецоперации, на "День Сил специальных операций ВС России", который был учреждён Путиным как раз накануне этого убийства. И в рамках будущих спецопераций они будут делать то же самое. Как уже намекнул Кадыров в своём Инстаграме "Кто не понял, тот поймёт", где в оптическом прицеле было выложено видео с Михаилом Касьяновым. Вы тогда не поняли всего смысла? Это было о нацгвардии Путина и о будущих убийствах.

Для разгона демонстраций, "которые перешли в столкновения", военнослужащие нацгвардии смогут использовать физическую силу и специальные средства — резиновые дубинки, газовые гранаты, наручники, технику для разрушения преград. Нацгвардии нужно будет только "помочь" любой демонстрации перейти в "столкновение". Но это не является проблемой. И никогда не являлось. "Поможет".

Кроме того, военнослужащие нацгвардии смогут проверять документы у граждан, задерживать их и составлять протоколы об административных правонарушениях. Они смогут проникать в жилища подозреваемых граждан без ордера и постановления суда.

Нацгвардия при проведении контртеррористических операций имеет право ограничивать дорожное движение, изымать и использовать автомобили и задерживать граждан, нарушивших правила комендантского часа.

Вам как, не поплохело? Что? Вы уже не говорите о конституции РФ, а просто бледны от ужаса и не можете сказать ни слова, лишившись дара речи?

Я всё это предвидел. Я об этом писал. С сентября 2014 года писал. Я не говорю о том, что может случиться. Я говорю о том, что обязательно случится. К сожалению", — подытожил Слава Рабинович.

Напомним, экс-вице-премьер России Альфред Кох заявил, что при помощи нацгвардии РФ Путин готовится воевать с собственной армией.