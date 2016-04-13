Россияне не хотят воевать на Донбассе — увольняются из банд или становятся "самострелами"

Боевики из "1-го армейского корпуса" ВС РФ несут большие потери на Донбассе, поэтому, не желая участвовать в активных боевых действиях на оккупированной территории, продолжают массово увольняться из банд ДНР.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В связи с временным запретом увольнять или возвращать в Россию личный состав частей и соединений, находящихся на передовых позициях, российские военнослужащие умышленно вредят собственному здоровью и портят боевую технику под видом случайного попадания шальных пуль и снарядов.

Как стало известно разведке, вчера, 11 апреля, командир взвода разведывательной роты 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты, который дислоцируется в Новоазовске Донецкой области, нанес себе огнестрельное ранение руки.

Напомним, 31 марта в районе Тореза Донецкой области военнослужащие танковой роты РФ, которые угрожали уничтожить танки, если командование части не выплатит задолженности, выполнили свое обещание и подожгли два танка.