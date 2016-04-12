Стало известно, когда Еврокомиссия предложит отменить визы украинцам

14 апреля Европейская комиссия может предложить отменить визы для граждан Украины.

ЕК направит в Совет ЕС законодательную инициативу по отмене виз для граждан Украины, путешествующих в ЕС, сообщает Польское радио.

По информации Reuters, Еврокомиссия в этом месяце предложит отменить визы для украинцев, несмотря на результаты голландского референдума по ассоциации Украина-ЕС, обусловленные частично и беспокойством по поводу всплеска миграции.

В то же время, сообщает издание, Еврокомиссия может лишь предложить отмену виз, а итоговое решение все равно зависит от стран Евросоюза.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность в том, что результаты референдума в Нидерландах по ратификации Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом не помешают Украине получить безвизовый режим со странами ЕС.

Напомним, ранее президент Европейского парламента Мартин Шульц заявил, что его ведомство готово поддержать решение о введении безвизового режима для украинского государства в 2016-м году.