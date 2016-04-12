Потянуло на родину: Россия попросила Украину выдать шесть осужденных граждан РФ

Российское министерство юстиции обратилось в Минюст Украины с просьбой рассмотреть обращения шести граждан России, которые были приговорены к лишению свободы в Украине, но хотят отбывать наказание на родине.

Об этом идет речь в ответе ведомства на запрос РБК.

Отмечается, что после получения писем российские чиновники обратились к украинскому Минюсту. "Необходимые документы в отношении указанных лиц направлены в Минюст Украины для рассмотрения, ответы по состоянию на 12.04.2016 не поступили", — уточняется в сообщении ведомства.

Вместе с тем, ни имена написавших обращения, ни статьи, по которым они были осуждены, в ответе минюста не приводятся.

Представитель пресс-службы российского посольства на Украине не смог пояснить, сколько граждан России содержатся в украинских тюрьмах. Он отметил, что официальный Киев не всегда передает такую информацию дипломатам. В Минюсте Украине не ответили на звонок.

Отмечается, что 11 марта пресс-служба российского Минюста сообщила ТАСС, что ведомства двух стран уже рассматривают обращения о передаче 13 российских граждан, осужденных судами Украины. Восемь российских граждан были осуждены с начала АТО на Донбассе, рассказывал в апреле председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Кроме того, в январе этого года Славянский суд Донецкой области на восемь лет осудил гражданина России по обвинению в терроризме. В том же месяце Попаснянский суд Луганской области признал виновным гражданина России в участии в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне боевиков и приговорил его к 13 годам тюрьмы. Имена обоих не раскрывались.

Одно из имен осужденных в декабре прошлого года назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она рассказала, что ничего неизвестно о нахождении Владимира Безобразова, осужденного на Украине по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины и приговоренного к трем годам лишения свободы.

В материале говорится, что российский и украинский Уголовно-процессуальные кодексы предусматривают схожую процедуру выдачи осужденных. Получив поручение Минюста, служба исполнения наказаний должна проверить наличие или отсутствие оснований, препятствующих передаче. Помешать выдаче, например, может тот факт, что на родине осужденного будут преследовать по дополнительным статьям, не указанным в запросе. Также если принимающая сторона объявит о намерении освободить осужденных, то это станет основанием для отказа в выдаче. Окончательное решение о выдаче принимается судом.

Напомним, ранее сообщалось, что минюст России поручил подготовить документы для передачи Сенцова Украине.