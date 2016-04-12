Первая среди стран ЕС: Литва запретила въезд фигурантам "списка Савченко"

Первой из стран Евросоюза Литва запретила въезд на свою территорию лицам, связанным с осуждением украинской летчицы Надежды Савченко.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, сообщает Delfi.

Отмечается, что кроме "списка Савченко", невъездными объявлены лица, связанные с осуждением украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко. "Конкретно речь идет о российских судьях, прокурорах, которые напрямую участвовали в деле этих людей. На данный момент выделены 46 человек, которым запрещен въезд на территорию Литвы", — сказал BNS 12 апреля Линкявичюс, уточнив, что список дополняется. В список вошли люди, которые участвовали в возбуждении уголовных дел против Савченко, режиссера Сенцова и правозащитника Кольченко.

"Мы не признаем эти дела, которые с нашей точки зрения являются фальсифицированными, и эти лица, которые напрямую связаны - судьи, прокуроры, некоторые другие деятели из этих самозваных республик - Донецкой и Луганской - они попали в этот список", — сказал Elta по телефону Линкявичюс.

Литва — первая страна ЕС, которая составила такой список. По словам министра, надеются, что шаг Вильнюса побудит другие страны и ЕС следовать ее примеру.

Литва и еще 4 страны ЕС представили эту идею верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини. "Наша цель — общие действия зоны Шенгена", — сказал Линкявичюс. Он предлагал Могерини объявить такой список в масштабе всего ЕС, однако пока эту инициативу не поддержали. Однако Линкявичюс сказал, что это решение могут обсуждать и позже, поскольку ситуацию Савченко постоянно обсуждают европейские дипломаты.

"Савченко — актуальный вопрос, особенно, когда ухудшилось ее состояние здоровья", — сказал министр. По его словам, с осуждением Сенцова и Кольченко ситуации аналогичные ситуации Савченко.

Напомним, Савченко была незаконно приговорена судом к 22 годам тюрьмы якобы за убийство двоих журналистов, поэтому он объявила в СИЗО сухую голодовку. Медики предупредили Савченко об угрозе внезапной смерти — ее кровь превратилась в "смолу".