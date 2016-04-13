Гройсман пообещал украинцам Кабмин, невосприимчивый к коррупции

Спикер Верховной Рады Владимир Гройсман, который является первым кандидатом на пост украинского премьера, рассказал о ходе переговоров "стратегической семерки", проведенных в ночь на среду, 13 апреля, в Администрации президента.

Гройсман заявил, что в случае формирования, новое правительство будет невосприимчивым к какой-либо коррупции. По его словам, "это принципиальный вопрос", вокруг которого он расставляет четкие акценты.

"Когда в стране есть большие вызовы, когда людям живется чрезвычайно тяжело, когда люди не могут купить себе лекарства и не могут обеспечить себе все необходимое, заниматься коррупцией, контрабандой, "отмыванием" налогов — это огромное преступление, мародерство, и (такие люди) не могут быть допущены и во власть", — подчеркнул спикер.

По его словам, это тоже является предметом осознания каждого должностного лица, которое будет работать в новом правительстве.

"Если будет поддержка граждан, мы сделаем все, чтобы вывести страну из кризиса, в котором она сегодня находится, — пообещал потенциальный премьер. — Для этого нам нужна поддержка фракций "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта". Но в первую очередь — украинского народа.

Напомним, по данным СМИ, Гройсман несколько раз отказывался возглавить Кабмин, когда переговоры заходили в тупик.