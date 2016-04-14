В России объяснили, почему термин "Новороссия" исчез с путинских телеканалов

14 апреля 2016, 04:42

Профессор считает, что отказ от термина связан с отказом от политического проекта создания "чего-то независимого" на территории Украины.

Из российских телеканалов исчез термин "Новороссия". Сейчас это название каналы упоминают в контексте Донбасса как самопровозглашенные Донецкую или Луганскую народные республики.

Об этом свидетельствуют данные исследования "Медиалогии", сделанного специально для "Газеты.Ru".

По данным экспертов, упоминаемость термина "Новороссия" резко выросла летом 2014 года в период жестоких боев украинских сил с боевиками под Донецком и Луганском. В это время активно работали структуры идеологического проекта "Новороссии" при участии бывшего нардепа Рады Олега Царева.

Больше всего упоминаний Новороссии (356) пришлось на осень 2014 года, во время подписания первого минского соглашения в сентябре и в последующие месяцы.

С переходом конфликта в замороженную стадию количество упоминаний Новороссии падает до 97 в январе 2015 года. В феврале 2015-го снова идет рост (до 271 упоминаний), и связано это с боями за Дебальцево и вторым минским соглашением.

Все последующие месяцы наблюдается резкий спад упоминаний. "Деятельность структур Новороссии заморожена, поскольку она не вписывается в план мирного урегулирования, подписанный в присутствии стран "нормандской четверки", — говорил в мае 2015 года Олег Царев.

Динамика термина на российском ТВ нащупала дно в три упоминания в ноябре 2015 года. За первую треть апреля 2016 года Новороссию российские каналы вспомнили всего один раз.

Сейчас российские каналы упоминают в контексте Донбасса самопровозглашенные Донецкую или Луганскую народные республики. Также используется термин "отдельные районы Донецкой и Луганской области" (ОРДЛО), почерпнутый из киевской повестки. Такое обозначение часто упоминается в связи с новеллами украинского законодательства и условиями минского соглашения, говорится в исследовании.

Близкий к Кремлю источник, работавший по украинскому направлению в политике, рассказал, что термин на государственном российском ТВ попал под запрет из-за подготовки к минскому соглашению и отказу Администрации президента от проекта единой "Новороссии". Вместо этого российское руководство сделало ставку на самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Профессор МГИМО Валерий Соловей считает, что отказ от термина связан с отказом от политического проекта создания "чего-то независимого" на части территории Украины.

"Проект то ли провалился, то ли от него отказались, — скорее, и то, и другое, — соответственно, надо, чтобы общество о нем тоже забыло. Вот термин и изымается из оборота. Нет слова, нет и значения, нет истории. Крест поставили на "Новороссии" как на проекте, но не на Донбассе. Донбасс будут мучать: украинцам не отдавать, помощь оказывать. И это промежуточное положение может затянуться. Территория обречена на деградацию. Этакое европейское Сомали", — сказал профессор.

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