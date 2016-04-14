В Дебальцево украинская разведка засекла еще одного российского полковника

Украинская разведка продолжает собирать факты участия военнослужащих ВС РФ в военных преступлениях на временно оккупированных территориях Донбасса для передачи доказательной базы в Международный уголовный суд и отслеживает их дальнейшую судьбу по возвращении в Россию.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Установлено, что в качестве "заместителя командира по работе с личным составом 7-й отдельной мотострелковой бригады (Дебальцево Донецкой области) 2 АК Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ" находится полковник ВС РФ Кириенков Александр Валентинович, 1971 г.р., который родился в Смоленской области.

До прибытия на Донбасс для выполнения преступных приказов военно-политического руководства России полковник Кириенков проходил службу в должности офицера отдела воспитательной работы 93-й дивизии противовоздушной обороны (Владивосток) 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа ВС РФ.

Информация о российских военнослужащих, подозреваемых в совершении военных преступлений на территории Украины, регулярно передается украинской стороной странам-членам ЕС и НАТО в т.ч. с целью расширения "санкционного списка", подчеркнули в ГУР МОУ.

Напомним, несколькими днями ранее украинская разведка рассказала о судьбе российских генералов, вернувшихся с Донбасса.