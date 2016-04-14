Бунт в Дебальцево: замполит "накапал" на комбрига — матерящийся жестокий неадекват

Во "2-м армейском корпусе" Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ продолжает разгораться скандал вокруг полковника Александра Бушуева, который командует 7-й отдельной мотострелковой бригадой, дислоцированной в Дебальцево.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

После того как 7 омсбр получила неудовлетворительную оценку по результатам проверки штабом Центра территориальных войск, заместитель по работе с личным составом полковник ВС РФ Александр Кириенков подготовил отдельную докладную, в которой возложил всю ответственность за низкое морально-психологическое состояние личного состава на комбрига Бушуева.

Кириенков обвинил Бушуева в превышении служебных полномочий, грубости и жестокости по отношению к личному составу, неадекватном восприятии окружающей среды и чрезмерном употреблении нецензурной лексики при низком знании русского языка.

Замполит также подчеркнул, что под влиянием многочисленных публикаций в мировых СМИ о чрезвычайных происшествиях в 7 омсбр и личных качествах у полковника Бушуева случился нервный срыв, что проявляется в потере веса (более 20 кг за прошлый месяц), склонности к насилию и непредсказуемым поступкам.

Об этом докладе стало известно командующему 2 АК генерал-майору ВС РФ Евгению Никифорову, который, учитывая давние дружеские отношения с полковником Бушуевым, принял решение о досрочном возвращении в Россию дерзкого "замполита" Кириенкова и отправке злополучного комбрига Бушуева на учебу в академию Генштаба.

Такое решение командующего 2 АК обострило служебные отношения среди офицеров штаба 7-й бригады, большинство из которых возмущены такой снисходительностью к своему командиру, действия которого грозят их военной карьере и поддерживают заместителя по работе с личным составом, рассказали в украинской разведке.

Напомним, 11 марта командир одного из батальонов 7-й бригады арестовал полковника Бушуева на почве личной неприязни, не воспринимая последнего в качестве командира соединения.