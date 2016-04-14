Боевики 80 раз обстреляли наши позиции, применяя различное вооружение

За прошедшие сутки, 13 апреля, в зоне АТО на Донбассе боевики, нарушая режим тишины, использовали различное вооружение против украинских военных, 80 раз открывая огонь по нашим позициям.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

В частности, 28 обстрелов произошло из минометов калибров 120 мм и 82 мм в районах Майорска, Песок, Зайцево и Трехизбенки.

Больше всего усилий враг направил по ВСУ в Авдеевке. А в направлении обороны Опытного по опорным пунктам сил АТО был осуществлен обстрел одновременно из ствольной артиллерии калибра 152 мм, минометов различных калибров и БМП.

Нарушая режим тишины, незаконные вооруженные формирования использовали различное оружие против украинских военных возле Марьинки, Шахты Бутовки, Светлодарска, Золотого, Луганского и Верхнеторецкого.

По данным штаба АТО, военнослужащие Вооруженных Сил Украины вынуждены были 12 раз открывать ответный огонь.

В штабе также отметили, что ситуация в зоне проведения АТО остается полностью контролируемой ВСУ.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", как может измениться ситуация в зоне боевых действий на Донбассе весной.



видео: Військове телебачення України