Порошенко внес в Раду законопроект о назначении Гройсмана премьером

Законопроект о назначении Гройсмана премьером появился на сайте Рады
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о назначении спикера парламента Владимира Гройсмана премьер-министром Украины.
Соответствующий проект №4420 от 14.04.2016 размещен на сайте Рады.
Субъектом законодательной инициативы значится президент Петр Порошенко.
Напомним, 13 марта, на собрании парламентской коалиции Порошенко была предложена кандидатура Владимира Гройсмана на должность премьер-министра Украины.
Сегодня, как ожидается, Рада проголосует за создание новой коалиции, отставку действующего премьер-министра Арсения Яценюка, утверждение нового состава правительства во главе с Гройсманом.
Ранее Гройсман рассказал, когда Рада может проголосовать за новый Кабмин.