Порошенко внес в Раду законопроект о назначении Гройсмана премьером

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о назначении спикера парламента Владимира Гройсмана премьер-министром Украины.

Соответствующий проект №4420 от 14.04.2016 размещен на сайте Рады.

Субъектом законодательной инициативы значится президент Петр Порошенко.

Напомним, 13 марта, на собрании парламентской коалиции Порошенко была предложена кандидатура Владимира Гройсмана на должность премьер-министра Украины.

Сегодня, как ожидается, Рада проголосует за создание новой коалиции, отставку действующего премьер-министра Арсения Яценюка, утверждение нового состава правительства во главе с Гройсманом.

Ранее Гройсман рассказал, когда Рада может проголосовать за новый Кабмин.