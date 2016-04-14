Яценюк попросил Раду об отставке, а Порошенко — проголосовать за Гройсмана и министров-силовиков

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк просит Верховную Раду поддержать его отставку.

"Мы сообща сделали много для нашей страны и нашего народа. Я прошу Верховную Раду поддержать мою отставку. Но нам надо двигаться вперед. Я прошу принять мою отставку, а впереди нас ждут большие дела и большие свершения", — сказал Яценюк и поблагодарил соратников и оппонентов за то, что сделали его сильнее.

Президент Украины Петр Порошенко в Раде поблагодарил Арсения Яценюка за "европейское" разрешение политического кризиса и просит нардепов проголосовать за назначение спикера Рады Владимира Гройсмана на должность премьера.

Порошенко также заявил, что кандидат на пост премьера Гройсман станет самым молодым главой правительства за всю историю независимой Украины.

"Вчера коалиция предложила мне внести кандидатуру Владимира Гройсмана на должность премьер-министра Украины. Владимир Гройсман — это политик нового поколения. Наверное, согласно вашему решению, он станет самым молодым премьер-министром в истории Украины", — сказал Порошенко.

Порошенко расстроен выходом трех политсил из коалиции.

Как сообщалось ранее, коалиция вечером 13 апреля поддержала согласованный состав нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом. Напомним, Верховная Рада Украины сегодня на пленарном заседании рассмотрит вопрос назначения нового Кабинета министров Украины. В парламенте уже зарегистрирован проект постановления о назначении спикера парламента Владимира Гройсмана премьер-министром Украины.

видео: 112 Украина