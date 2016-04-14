Порошенко назвал главные задачи нового Кабмина

Президент Петр Порошенко заявил, что одной из главных задач нового Кабмина, в частности, должно стать укрепление обороноспособности Украины.

Об этом сообщил во время выступления в Верховной Раде, пишет "5 канал".

В то же время политик уточнил, что в нем будет создано Министерство по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"…надлежащее финансирование Вооруженных сил и других милитаристских и безопасностных подразделений и структур, восстановление Донбасса, его возвращение к мирной жизни — среди главных задач нового правительства", — отметил он.

Напомним, ранее Арсений Яценюк заявил, что решил уйти в отставку с поста премьер-министра (вместе него назначен уже экс-спикер Верховной Рады Владимир Гройсман), позже началось обсуждение состава нового Кабмина, который должен утвердить парламент.

Фото: facebook.com/petroporoshenko