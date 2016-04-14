Под Мариуполем разведка засекла комбрига-предателя, виновного в гибели украинского "спецназовца №1"

Стали известны некоторые подробности переброски под Новоазовск Донецкой области подразделений 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ ВС РФ. Как оказалось, подразделение возглавляет сам командир бригады, полковник ВС РФ Паньков Вадим Иванович, 1968 г.р., уроженец белорусского Гомеля, проживающий в Московской области.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В официальной биографии этого офицера тщательно скрывается тот факт, что в 1992 году, спасаясь от войны в Нагорном Карабахе, лейтенант Вадим Паньков прибыл в Украину, принял присягу на верность народу Украины и проходил службу в Вооруженных Силах Украины на должности командира группы спецназа 2-го батальона 9-й отдельной бригады спецназа в Кировограде.

В конце 1993 года Паньков официально перевелся из ВСУ в вооруженные силы РФ, где участвовал в создании 45-го отдельного полка спецназа ВДВ ВС РФ.

Как выяснили в украинской разведке, в биографии полковника Панькова есть несколько фактов, которые ярко характеризуют весь офицерский корпус современной российской армии:

— в 2009-м, в должности командира 45-го полка спецназа участвовал в рейдерских акциях в интересах строительного бизнеса криминального авторитета "Глыбы" (Алексея Храмушина — зятя генерал-полковника Владимира Шаманова, командующего ВДВ ВС РФ), используя в качестве "титушек" подчиненных военнослужащих из состава групп спецназа полка;

— в январе 2015-го лично организовал попытку уничтожения разведгруппы 73-го Морского центра специального назначения ВМС Украины в районе Гранитного—Николаевки (Мариупольское направление) в результате чего погиб капитан 1 ранга ВСУ Юрий Олефиренко (Паньков и Олефиренко вместе служили во 2-м батальоне 9 обр СпН в 1992-1993 годах).

Напомним, несколькими днями ранее украинская разведка рассказала о судьбе российских генералов, вернувшихся с Донбасса.

фото: vm.ru