У Порошенко рассказали, где силовики понесли потери: карта зоны АТО

В течение прошедших суток в зоне АТО на Донбассе боевики десятки раз нарушили "режим тишины", обстреляв позиции силовиков, на Донецком направлении погиб один боец, а еще один — был ранен.

Об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что на востоке нашей страны террористы, в частности, открывали огонь из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения.

"На Луганском направлении противник нарушил "тишину" вблизи Трехизбенки и Золотого, всего произошло четыре вражеских атаки", — отметил военнослужащий.

На Донецком противник резко увеличил количество обстрелов из тяжелого вооружения. "Враг 22 раза применил минометы, трижды — бронетехнику, дважды — 152-мм артиллерию", — добавил полковник.

По его словам, самые мощные перестрелки были на участке фронта Горловка — Ясиноватая, а также западнее и южнее Авдеевки. "Всего на Донецком направлении произошло 63 обстрела (каждый второй — из тяжелого вооружения)", — подчеркнул спикер.

На Мариупольском в течение суток террористы 13 раз нарушили "режим тишины", там эпицентром боевых действий была Марьинка, где состоялся ряд вражеских снайперских атак.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", как может измениться ситуация в зоне боевых действий на востоке украинского государства весной. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.

Карта: mediarnbo.org