В НАТО рассказали, когда рассмотрят заявку Украины на членство в Альянсе

В случае, если Украина подаст заявку на членство в НАТО, то она будет соответствующим образом рассмотрена.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Александер Вершбоу в рамках Киевского форума по безопасности, передает "Укринформ".

"Мы, конечно, уважаем право Украины претендовать на членство и если после этих реформ, которые будут успешно воплощены, украинский народ решит сделать этот шаг, то у нас есть необходимые механизмы. В этом вопросе нет никакой дискриминации. Мы придерживаемся принципа, что страны имеют право самостоятельно выбирать систему обеспечения собственной безопасности", — подчеркнул Вершбоу.

В то же время, отметил заместитель генсека НАТО, как ему известно, Украина не предпринимает шаги для получения членства в Альянсе.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов объяснил, почему нет альтернативы евроатлантической интеграции Украины.