"Надеюсь, чаша минует меня": Луценко назвал количество кандидатур на должность генпрокурора

Нардеп, лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко заявил, что у президента есть, как минимум, четыре кандидатуры на должность генерального прокурора.

Об этом он сообщил журналистам, пишет УНИАН.

В то же время политик выразил надежду, что эта чаша минует его.

"Я, слава Богу, не являюсь единственным кандидатом", — отметил Луценко.

По словам лидера фракции "Блок Петра Порошенко", претендующий на пост главы ГПУ человек должен быть "извне прокуратуры, который сможет разломать эту модель карательного и коррумпированного органа".

Напомним, ранее президент Петр Порошенко своим указом уволил Виктора Шокина с должности генерального прокурора, исполняющим обязанности главы Генпрокуратуры будет первый замгенпрокурора — Юрий Севрук.