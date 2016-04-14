Российский ГРУшник открестился от убийства украинского военного

В Киеве арестованный спецназовец ГРУ Генштаба ВС РФ капитан Евгений Ерофеев заявил, что 16 мая 2015 года на Донбассе не стрелял в сторону окопа украинских силовиков, где погиб боец.

Об этом пишет РИА Новости.

Агентство уточнило, что соответствующее заявление гражданин РФ сделал во время заседания Голосеевского райсуда столицы, где его начали допрашивать.

"По словам Ерофеева, боестолкновения в тот день, как такового, не было", — отметили журналисты.

Напомним, 16 мая 2015-го на Луганщине силы АТО в зоне боевых действий задержали двух российских спецназовцев — Евгения Ерофеева, а также Александра Александрова, они арестованы до 19 мая текущего года. Узнать больше об их деле можно здесь.