Политолог рассказал, почему Гройсману будет очень сложно руководить новым Кабмином

Многие члены утвержденного сегодня Верховной Радой нового Кабинета министров не пользуются доверием сотрудников возглавляемых ими министерств, что создаст определенные проблемы в будущей работе их самих и главы правительства Владимира Гройсмана.

Об этом директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик рассказал в комментарии "Главреду".

"В большинстве своем люди, которые сейчас оказались в составе Кабмина, это люди, которые имеют определенный бекграунд в бизнес-отношениях, либо являются аффилированными к президенту или премьеру. Это люди, у которых есть определенный бекграунд коррупционных скандалов. Это люди, которые не пользуются доверием даже в тех сообществах, которые они будут возглавлять", — заметил политолог.

"Поэтому я не ожидаю реформы медицины. Не ожидаю быстрой реформы инфраструктуры и строительства. Я считаю, что будет застой в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Думаю, что будут только политические действия по децентрализации — настоящей децентрализации будет добиться довольно сложно. И это создаст определенные проблемы для самого Гройсмана, который хотел бы, чтобы децентрализация стала его "фишкой" и вытягивала его рейтинг. Также я не вижу перспектив в инфраструктурных сдвигах", — говорит политический эксперт.

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"Шесть вице-премьеров — кем и чем они будут управлять? Это всё "министры без портфелей", статус которых является просто данью политической квоте, не более того. Появление вице-премьера по евроинтеграции могло бы создать кросс-координацию процесса по приближению Украины к европейским стандартам и выполнению Киевом Соглашения об ассоциации, чтобы не появлялись взаимоисключающие решения, которые перечеркивают достижения того или иного ведомства в рамках выполнения условий соглашения. Однако у меня возникают вопросы относительно избрания (вице-премьера по евроинтеграции и евроатлантической интеграции. — Ред.) Иванны Клипуш-Цинцадзе на эту должность, касающиеся ее способности влиять на управленческий процесс. Она известна в грантовой среде, известна как политик. Но как к управленцу у меня есть к ней вопросы. Она воспитана несколько в иной традиции. То же касается министра экономики и министра инфраструктуры. Этим людям будет довольно сложно руководить процессом и добиваться конкретного результата", — поделился мнением директор Центра исследования проблем гражданского общества.

"Я бы приветствовал появление человека, занимающегося вопросами АТО и оккупированных территорий в Кабмине, но я не понимаю разведение этих должностей и создание вице-премьерской должности. Да и в самой Верховной Раде сейчас мало кто понимает, о ком и о чем идет речь. Если говорить о министерстве в этой сфере, то если бы это был вице-премьер — министр, если бы это был человек, имеющий опыт управления администрацией или был представителем местного самоуправления освобожденных территорий Донбасса, то я бы понял такое назначение. Ведь такой человек знал бы и понимал, что делать, за что хвататься, что первоочередное, а что второстепенное. Но такой человек не назначен, более того, должности разведены на две. А, кроме того, нет четкой стратегии для этого министерства и вице-премьера. Пока они создадут стратегию, пока утвердят, пока проведут через Кабмин — пройдет время. Даже само наполнение траста деньгами для восстановления разрушенных территорий Донбасса после оккупации не ведется, даже нет такой проектной идеи", — посетовал политолог.

"Это все говорит о том, что Гройсману будет очень сложно руководить всем этим хозяйством и доказывать эффективность тех или иных своих министров, — резюмировал Виталий Кулик.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему Кабмин Гроймана обречен на внутренние конфликты.