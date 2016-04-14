В Совете Европы заступились за крымских татар — запрет Меджлиса является дискриминацией

Запрещение деятельности Меджлиса в Крыму является дискриминацией крымскотатарского народа.

Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Торбйон Ягланд, передает УНИАН.

"Я настоятельно призываю не принимать меры по ограничению деятельности Меджлиса, или называть его экстремистским. Меджлис должен быть в состоянии продолжать свою деятельность в Крыму", — заявил Ягланд.

По его словам, миссия по правам человека, которую он направил на полуостров в январе этого года, поднимала этот вопрос. "Я сразу выразил свою обеспокоенность министру иностранных дел (России) Лаврову. Эта ситуация неотложная и, как было показано в недавно опубликованном докладе о правах человека, запрет Меджлиса будет дискриминировать всю общину крымских татар, и поэтому неприемлем", — подчеркнул генсек СЕ.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко обратился к мировому сообществу отметив, что единственный путь остановить произвол в Крыму — прекратить аннексию полуострова и полностью вывести оттуда российские оккупационные войска.