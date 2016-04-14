Постпред Украины при ООН о действиях России на Донбассе: преступления и терроризм

Развязанный Россией вооруженный конфликт на Донбассе является проявлением террористической деятельности, осуществляемой при непосредственном участии Кремля.

Об этом заявил в четверг на открытых дебатах в СБ ООН постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, сообщает "Укринформ".

"Украина имеет дело с проблемой террористической деятельности на Донбассе, которая осуществляется при непосредственной поддержке Российской Федерации с 2014 года", — подчеркнул он.

Ельченко заявил, что за последние два года Украина получила неопровержимые доказательства террористической деятельности организаций ДНР/ЛНР, а также непосредственного участия в этом Российской Федерации. В частности, по его словам, речь идет о финансировании, поддержке и координации этих террористических групп, которые "уже осуществили множество преступлений и террористических актов против гражданских лиц", в частности, в Мариуполе, Волновахе, Краматорске, Донецке, Харькове и многих других городах Украины.

"Шокирующая реальность такова, что иностранные террористические боевики, в большей мере, из России, составляют значительную часть примерно сорокатысячного мощного незаконного военного формирования, воюющего против правительственных сил Украины на Донбассе", — отметил Ельченко.

Он также обратил внимание на то, что РФ продолжает поставлять на восток Украины оружие и живую силу, обучать террористов и боевиков в военных лагерях Крыма, Донбасса, Ростовской, Белгородской и Тамбовской областей Российской Федерации.

"Будучи непосредственно вовлеченной в эту террористическую деятельность, РФ явно нарушает обязательства, принятые ею в целом списке международно-правовых актов, которые имеют обязательную юридическую силу, по предотвращению и борьбе с международным терроризмом, включая Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма Конвенцию ООН по борьбе с бомбовым терроризмом, а также соответствующие резолюции СБ ООН", — подчеркнул посол.

Он отметил, что ужасные террористические акты и все преступления против человечности должны быть решительно осуждены и наказаны, а санкции, введенные в отношении государства-агрессора, должны быть сохранены и укреплены.

Напомним, ранее Филипом Бридлав заявил, что США и НАТО меняют свою политику из-за агрессивных действий России и переходят в странах Восточной Европы от политики "безопасности" к политике "отпугивания".