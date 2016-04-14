Поставки на 600 миллионов. В Пентагоне оценили военную помощь Украине

Объем американской военной помощи Украине будет зависеть от уровня амбиций украинской стороны в рамках реформ сектора обороны.

Об этом заявил заместитель уполномоченного Министерства обороны США Майкл Карпентер в рамках Киевского форума безопасности, сообщает "Укринформ".

"Прямо сейчас, когда мы говорим, мы определяем в Вашингтоне объемы помощи, которую, надеемся, предоставим в следующем, в 2017 году. Объем сильно будет зависеть от амбиций, которые Вооруженные Силы Украины поставили перед собой в рамках реформы сектора обороны", — подчеркнул он.

Карпентер напомнил, что общий объем американской военной помощи Украине уже составил 600 млн долларов США, в частности, были предоставлены контрбатарейные радары, тактические беспилотные летательные аппараты и полевые госпитали.

По его словам, основная часть помощи поступила в ВСУ, подразделения сил специальных операций и пограничникам.

Напомним, ранее дипломат рассказал, почему Обама не увеличил военную помощь Украины.