Боевики 104 раза обстреляли наши позиции: ВСУ заставили противника отступить под Новотроицким

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе боевики 104 раза нарушали режим тишины, что на 20% больше предыдущих дней. Под Новотроицким противник пытался штурмовать позиции украинских воинов, но получив ответный огонь вынужден был отступить.

Об этом в пресс-центре штаба АТО сообщили на своей странице в Facebook.

Как говорится в сообщении, в направлении населенных пунктов Зайцево, Опытное, шахта Бутовка, Ленинское, Станица Луганская, Новотроицкое и Авдеевка захватчики стреляли из минометов различного калибра 21 раз.

"В частности, по защитникам промышленной зоны, кроме этого оружия, враг 30 раз использовал остальную часть своего арсенала", — заявили в штабе АТО.

В направлении Новотроицкого и Луганского боевики применили против украинских войск огонь БМП, гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие. А вблизи наших позиций в Богдановке состоялся огневой налет из ствольной артиллерии.

"Также с направления Докучаевска зафиксированы одновременные обстрелы защитников Новотроицкого из минометов калибра 120 мм, боевых машин пехоты и стрелкового оружия. Здесь бандиты попытались проверить бдительность наших воинов и пошли на штурм. Ответным огнем враг был остановлен и отступил", — рассказали в пресс-центре.

В целом за указанный период военнослужащие ВСУ вынуждены были 16 раз открывать ответный огонь.

Напомним, ранее "Главред" сообщал, что на Донбассе бойцы 54-й бригады заняли новые высоты, которые имеют более выгодное стратегическое значение.