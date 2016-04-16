Боевики идут на рекорд: почему на Донбассе расширяют зону конфликта?

Боевики наращивают активность на Донбассе и все чаще обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины. Так, за прошедшие сутки боевики 104 раза нарушали режим тишины, что на 20% больше, чем в предыдущие дни, сообщают в пресс-центре Штаба АТО. Под Новотроицким противник пытался штурмовать позиции ВСУ, но, получив ответный огонь, был вынужден отступить.

Также в сообщении говорится, что в направлении Зайцево, Опытного, шахты Бутовка, Ленинского, Станицы Луганской, Новотроицкого и Авдеевки боевики стреляли из минометов различного калибра 21 раз. При этом в направлении Новотроицкого и Луганского боевики применили против украинских военных вооружение БМП, гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие. А вблизи наших позиций в Богдановке состоялся огневой налет ствольной артиллерии.

Эксперты рассказали "Главреду", с чем связана нынешняя активность боевиков, а также есть ли основания ожидать, что количество обстрелов и дальше будет расти. В частности, эксперты не исключают, что на тактическом уровне боевики стали открывать огонь, реагируя на небольшие достижения украинских военных — отвоеванные земли, например, занятые бойцами 54-й бригады стратегические высоты на Светлодарской дуге.

Военный эксперт, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко:

Речь идет об обстрелах тактического уровня. Украинские военные уже не молчат, не отвечая на действия противника. Мы накопили достаточно сил, чтобы обстрелы украинских позиций не сходили боевикам с рук. Поэтому есть определенные участки, важные позиции или высоты, которые постепенно занимаются нашими военным. Например, промзона Авдеевки, а так же занятые стратегические высоты под поселком Луганское.

Противник должен понимать, что мы выступаем за реализацию Минских договоренностей, но это не значит, что он будет вытворять все, что ему заблагорассудится, а мы будем все это терпеть.

Что касается стратегического уровня, то по комментариям Путина в ходе "прямой линии" видно, что он все переворачивает с ног на голову: мол, российская сторона сделала все от нее зависящее, согласно Минским договоренностям, а Украина бездействует. А что, собственно, они сделали? Ведь боевые действия, согласно Минску-2, так и не прекращены, обмен пленными не произведен. То есть не делается ничего, но России подавай выборы на Донбассе. Поэтому противник напоминает и показывает, что считаться и мириться с таким положением дел он не хочет. И делается это привычным для боевиков способом — ведением боевых действий.

Думаю, что обстрелы на Донбассе будут вестись и дальше, но на тактическом уровне. Когда определится, что будет с выборами на оккупированной части Донбасса и как, тогда противник будет делать какой-то следующий военно-политический шаг. Пока же с этим вопросом не определятся, будут и дальше вестись боевые действия тактического уровня.

Генерал Армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж:

Активные обстрелы позиций украинских военных боевиками связаны с геополитическими задачами России. Они пытаются заставить Киев действовать по минскому сценарию в редакции Москвы. Недавно состоялось закрытое заседание у Путина, который определил стратегию в отношении Украины и вчера официально заявил, что вопрос по Украине будет скоро решаться, понятно, что по сценарию Российской Федерации.

Активизация обстрелов (как например, под Широкино) — это повод, чтобы расширить зону конфликта, показать нашим гарантам — Германии, Франции и США — что эскалация конфликта возможна, что может быть расширение зоны конфликта, что нужно задействовать все силы для выполнения Минских соглашений по сценарию России. Москва добивается, чтобы Украина срочно вышла на переговоры, признав боевиков их стороной, чтобы приняла соответствующее законодательство и начала процесс по подготовке к выборам под контролем России. Этот сценарий РФ давно предусматривала, но никак не может его реализовать. Он существует давно, о нем не раз говорили, а сейчас наступил момент, чтобы заставить украинскую сторону играть по нему. Какими способами? С помощью мощных партнеров: США, Германии и Франции. В первую очередь, Россия работает в этом направлении.

Тактические моменты тоже имеют значение для боевиков. Они эксплуатируют тему, что украинская сторона якобы готовит контрнаступление, и под этим предлогом расширяют зону боевых действий. Идею раскручивают СМИ РФ: они говорят, что якобы Украина провоцирует и наступает, в результате расширяется зона конфликта и возникает угроза широкомасштабных военных операций. При этом преследуется геополитическая цель — додавить Украину, чтобы она выполнила все пункты Минских соглашений в редакции России, чтобы законсервировать конфликт, провести выборы на оккупированной территории и дальше контролировать этот регион как дестабилизирующий фактор для всей Украины.

Осенью нас ожидает мощный внутренний кризис (и социально-экономический, и политический). На этом фоне начнется активный политический процесс, призванный изменить формат украинской власти в результате массовых выступлений — чтобы к власти пришли и члены правительства, и президент пророссийской ориентации. Это реальная стратегия России. Это все делается для того, чтобы страны-гаранты более активно давили на президента Порошенко, чтобы он шел навстречу РФ.

Количество обстрелов будет периодически то увеличиваться, то уменьшаться в зависимости от того, какими будут форматы наших действий, связанных с обороной и безопасностью. Однако может быть активизация боев, особенно в районе Марьинки, Авдеевки, Песок и Станицы Луганской, также под особой угрозой сейчас Ясиноватая и частично сам Луганск. Это те направления, по которым будет расти количество обстрелов и активность боевиков, причем с нарушением Минских соглашений в части применения тяжелого вооружения, включая танки, артиллерию и ракетные системы. Так что сейчас реальна угроза расширения и зоны конфликта, и количества обстрелов, и видов вооружения, которое будет применяться. Но все это направлено не на решение тактических вопросов. Для боевиков это повод, чтобы действовать более активно и проводить более мощные операции по захвату территорий. Те политические фигуры, которые контролируют ситуацию, как раз и инициируют такие огневые атаки, чтобы заставлять западные страны активнее включаться в процесс минского урегулирования.

Генерал-лейтенант, экс-заместитель главы СБУ Александр Скипальский:

С чем связано увеличение количества обстрелов на Донбассе? Прежде всего — весна. Весной активизируется все и в природе, и в обществе. Выходить из защищенного блиндажа стало легче, и природа дает больше возможностей маскироваться и прятаться от тепловизоров и радиолокационных приборов. Так что влияет сезон и погода, хотя этот фактор и не является определяющим. Однако благодаря потеплению и благоприятным погодным условиям активность боевиков увеличивается.

Кроме того, такого рода активность на Донбассе связана с тем, что в Украине происходят перемены. Так, шел процесс смены правительства. А Россия и боевики просто использовали этот момент неуправляемости в стране. Каждая власть должна научиться воевать. Например, новое правительство первым вопросам должно было рассматривать не тему Олимпийских игр в Бразилии, а ситуацию на Донбассе, в частности, министр обороны должен был сделать доклад и в очередной раз привлечь внимание к происходящему на востоке страны. Уровень мышления наших руководителей, к сожалению, не является полководческим. Россия этот шанс использует, чтобы оказать давление на украинских военных и захватить новые высоты. Что-то удается, что-то — нет. Но, тем не менее, идет позиционная борьба, так сказать, смазываются шестерни, чтобы не заржавели.

Я не рассматриваю нынешнюю активизацию боевиков как подготовку к чему-то. Тем более, что в России сейчас сложная ситуация. Да и реальной необходимости в физическом наступлении на Украину нет. Путин ждет, что работу по разрушению Украины мы выполним сами. Поэтому зачем ему использовать ресурсы и людей? Он наблюдает, дергая за ниточки для отвлечения внимания от стратегических задач.

Россия не может смириться с тем, что Украина суверенна и является международным субъектом. Поэтому Путин не снизит уровень напряженности на Донбассе, ведь Донбасс — это тот ключ, который не дает Украине открыть замок для освобождения Крыма. Ведь как только успокоится ситуация на востоке Украины, Киев активизирует свои усилия по освобождению Крыма. Вот Россия и пытается закрепиться на полуострове, построить "энергомосты" и так далее. Так что Донецк и Луганск для нас на долгое время будут рваной раной на теле Украины, с которой мы должны будем мириться, при этом ежедневно и ежесекундно повышая свою обороноспособность.

Можно ожидать, что и впредь количество обстрелов будет увеличиваться, и эти 104 обстрела, о которых нам сообщил штаб АТО, это еще не предел. Путин продолжает свою циничную политику. Он заявил в ходе "прямой линии", что готов поддержать идею Порошенко по усилению присутствия ОБСЕ на линии разграничения. Путин понимает, что приход ОБСЕ не обеспечит мир или освобождение территорий. Это просто несколько усилит контроль со стороны и России, и Украины над отдельными недисциплинированными подразделениями или военнослужащими, которые выходят за рамки управляемости.

Надежда Майная