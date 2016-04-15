В ОБСЕ обвинили боевиков: намеренно обстреливают наблюдателей на Донбассе

На Донбассе в зоне проведения Антитеррористической операции боевики намеренно открывают огонь по представителям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине.

Об этом заявил заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает канал "112. Украина".

"Наши патрули часто находятся в зоне огня, и часто разрывы снарядов фиксируются вблизи наших наблюдателей. Еще хуже ситуация, когда по нашим патрулям открывают огонь намеренно. Два таких случая были зафиксированы недавно", — отметил он.

При этом Хуг уточнил, что одно из авто миссии обстреляли боевики в Луганской области. "Пули пробили заднее стекло и были задержаны бронированной капсулой. Никто не пострадал, но пострадало имущество ОБСЕ", — подчеркнул он.

Миссия ОБСЕ не собирается оставлять эти факты без расследования. "Всем сторонам конфликта я дал понять, что по этим фактам будет расследование, виновные должны понести наказание", — резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики обстреляли позиции украинских военных во время работы первого заместителя руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга.