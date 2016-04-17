В Киеве суд арестовал мэра Вышгорода, может выйти под залог

В воскресенье, 17 апреля, Печерский райсуд Киева на два месяца арестовал подозреваемого в получении крупной взятки мэра Вышгорода Киевской области Алексея Момота.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные собственного корреспондента.

Агентство уточнило, что подсудимому предоставили право на внесение залога в размере 5 млн гривен.

"Ходатайство прокуратуры Киевской области удовлетворить, применить к Алексею Момоту меру пресечения в виде содержания под стражей до 12 июня", — постановила судья.

Напомним, ранее стало известно, что чиновник Алексей Момот попался на взятке в 200 тыс. евро. Узнать больше об инциденте, а также посмотреть фото с места происшествия можно здесь.