"Стрелок" обвинил Кремль в лицемерии: бросил пленных русских боевиков в украинских тюрьмах

Один из бывших главарей российских террористов Игорь Гиркин по прозвищу "Стрелок" заявил, что Россия бросила боевиков из числа граждан РФ, задержанных на Донбассе украинскими силовиками.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве, сообщает УНИАН.

"Лукавое и лицемерное непризнание российской властью участия русских людей в этой войне стало визитной карточкой, начиная с заключения Минского соглашения — Минска-1 и Минска-2. Соответственно, русские люди, которые оказались в плену или оказались политзаключёнными только потому, что боролись за воссоединение Украины с РФ, "Новороссии" с РФ, они все оказались брошенными", — сказал боевик.

Гиркин заявил, что судьбой этих россиян никто не интересуется — ни МИД РФ, ни спецслужбы РФ, поскольку "их не признают за своих". По его словам, ЛНР и ДНР обменом военнопленными занимаются "бестолково и непоследовательно".

Он считает, что на украинских солдат обменивали всех, в том числе случайных людей.

"В результате сотни военнопленных, тысячи политзаключённых в Украине никому не нужны. Вообще никому", — сказал Гиркин. По его словам, этот вопрос нужно поднимать перед российскими властями и "российской общественностью".

"Это наша война, мы в ней участвовали, и была бы возможность — продолжали бы участвовать", — заявил Гиркин и назвал российских боевиков "русскими патриотами, томящимися в украинских тюрьмах", и заявил, что нужно заставить российскую власть занять более активную позицию.

Напомним, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, что на временно оккупированных территориях Донбасса были созданы 62 лагеря, где незаконно содержалось более 3 тыс. украинцев.