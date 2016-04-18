В Киеве суд вынес приговор российским ГРУшникам

В Киеве Голосеевский райсуд приговорил военнослужащих ГРУ Генштаба ВС РФ Евгения Ерофеева и Александра Александрова к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные собственного корреспондента.

Издание 112.ua уточнило, что они признаны виновными в ведении агрессивной войны, создании террористической группы или организации, а также в совершении теракта.

"Доказательства досудебного расследования... суд считает приемлемыми и достаточными", — приводят журналисты слова судьи.

Напомним, Евгения Ерофеева, а также Александра Александрова силы АТО задержали 16 мая 2015-го на Луганщине в зоне боевых действий, позже их арестовали. Узнать больше о деле российских военнослужащих можно здесь.