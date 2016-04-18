Климкин рассказал, в каких измерениях Украину может ждать агрессия России

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после преодоления вооруженного конфликта на Донбассе власти нашей страны не ждут перезагрузки украинско-российских отношений.

Об этом он сообщил на встрече с представителями Европейской бизнес-ассоциации и Американской торговой палаты, пишет УНИАН.

По его словам, соответствующий факт означает, что агрессия РФ "будет не только военной, она будет продолжаться в других измерениях, в том числе в экономическом измерении".

"Конечно, нам удастся в будущем преодолеть вооруженный конфликт на Донбассе, но давайте будем откровенными: мы не ждем перезагрузки в любом виде украинско-российских отношений", — отметил министр.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что власти России устроили геноцид именно в тех районах Донбасса, где живет больше всего русскоязычных граждан Украины.