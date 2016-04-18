Климкин объяснил, как Россия ведет "гибридную войну" против ЕС

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия ведет "гибридную войну" против ЕС, пытаясь уменьшить в объединении стран количество преданных европейским ценностям политиков.

Об этом он сообщил на встрече с представителями Европейской бизнес-ассоциации и Американской торговой палаты, пишет УНИАН.

В то же время министр подчеркнул, что формы соответствующей агрессии являются другими, чем в отношении украинского государства.

"…тем не менее, логика поддержки левых и правых партий заключается в том, чтобы уменьшить тех, кто традиционно предан европейским ценностям", — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее Павел Климкин заявил, что после преодоления вооруженного конфликта на востоке Украины власти нашей страны не ждут перезагрузки украинско-российских отношений.