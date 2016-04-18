Минюст России обвинил Меджлис в "экстремистской" деятельности

Минюст оккупировавшей украинский Крым РФ внес Меджлис крымскотатарского народа в список организаций, работа которых приостановлена из-за "экстремистской деятельности".

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

В пресс-службе уточнили, что соответствующее действие осуществлено на основании решения крымской "прокурорши" Натальи Поклонской, "заморозившей" ее на территории полуострова.

"18 апреля в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности, включено общественное объединение Меджлис", — отметили в министерства.

Напомним, ранее в международной правозащитной организации Amnesty International, комментируя решение о приостановлении деятельности организации, заявили, что РФ начала новую волну репрессий против крымскотатарского народа.