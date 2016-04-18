Обама и Путин поговорили о Донбассе

Президенты США и России — Барак Обама, а также Владимир Путин — провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, обсудили возникший на востоке Украины конфликт.

Об этом говорится в Twitter-аккаунте издания "Голос Америки".

В пресс-службе Кремля утверждают, что беседа "состоялась по инициативе американской стороны".

"Президент США настоял, что Россия должна выполнять Минские соглашения (по урегулированию ситуации на Донбассе — ред.)", — отметили журналисты.

Обама та Путін говорили. Президент США наполіг, що Росія має виконувати Мінські угоди #проукраїну https://t.co/6qykhh2rkd — Голоc Амepики (@chastime) 18 квітня 2016 р.

Напомним, ранее Барак Обама сообщил, что США и военно-политический блок НАТО предоставят украинскому государству помощь оборонительного характера. Ознакомиться с его заявлением можно здесь.