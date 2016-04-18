Обама и Путин поговорили о Донбассе

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны, утверждают в Кремле.
Президенты США и России — Барак Обама, а также Владимир Путин — провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, обсудили возникший на востоке Украины конфликт.
Об этом говорится в Twitter-аккаунте издания "Голос Америки".
В пресс-службе Кремля утверждают, что беседа "состоялась по инициативе американской стороны".
"Президент США настоял, что Россия должна выполнять Минские соглашения (по урегулированию ситуации на Донбассе — ред.)", — отметили журналисты.
Обама та Путін говорили. Президент США наполіг, що Росія має виконувати Мінські угоди #проукраїну https://t.co/6qykhh2rkd— Голоc Амepики (@chastime) 18 квітня 2016 р.
Напомним, ранее Барак Обама сообщил, что США и военно-политический блок НАТО предоставят украинскому государству помощь оборонительного характера. Ознакомиться с его заявлением можно здесь.