Под Марьинкой активизировались снайперы: боевики 46 раз обстреляли позиции ВСУ

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе боевики совершили 46 обстрелов позиций украинских воинов. С целью удержания занимаемых районов обороны военнослужащие Вооруженных Сил Украины 19 раз открывали ответный огонь

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Так из минометов калибров 120 мм и 82 мм незаконные вооруженные формирования вели огонь на Донецком направлении в районах Авдеевки, Красногоровки, Новгородского и Невельского, отметили в штабе.

На Мариупольском направлении, кроме минометов, боевики, нарушая Минские договоренности, применяли ствольную артиллерию. В районе Еленовки и Докучаевска террористы неоднократно подвергали обстрелам позиции сил АТО вблизи Березового и Новотроицкого.

В районе Марьинки по украинским бойцам 15 раз вели огонь снайперы, а также их обстреливали из вооружения БМП, стрелкового оружия, гранатометов и минометов.

Также из запрещенного оружия боевики вели обстрелы позиций сил АТО вблизи Славного, Тарамчука и Широкино. Из оружия меньшего калибра террористы открывали огонь в районах Станицы Луганской, Верхнеторецкого, Трехизбенки, Гранитного и Красногоровки, подчеркнули в штабе.

Ранее эксперты рассказали "Главреду", почему боевики на Донбассе с каждым днем все чаще обстреливают позиции украинских военных.

видео: Військове телебачення України