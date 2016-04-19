Порошенко считает, что согласовал с Путиным алгоритм освобождения Савченко

Президент Петр Порошенко считает, что они с главой РФ Владимиром Путиным согласовали алгоритм освобождения незаконно осужденной российским судом украинской летчицы и нардепа Надежды Савченко, пишет 112.ua.

Об этом политик сообщил во время совместного брифинга с премьер-министром Дании Ларсом Расмуссеном.

По его словам, сответствующая договоренность была достигнута во время телефонного разговора, который он инициировал.

"Для меня… освобождение украинцев из российского плена имеет принципиальное значение и мой датский коллега может подтвердить", — отметил Порошенко.

Кроме того, украинский лидер заявил, что он готов задействовать все рычаги, которые находятся в его распоряжении, как президента, для скорейшего возвращения народной избранницы и других граждан нашей страны на Родину.

Напомним, ранее сообщалось, что во время телефонного разговора Петр Порошенко и Владимир Путин договорились о безотлагательном допуске к Надежде Савченко генконсула Украины в российском Ростове-на-Дону — Анатолия Москаленко.