В СБУ считают приговор ГРУшникам слишком мягким: на них кровь и смерть

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак считает приговор ГРУшникам Генштаба ВС РФ Евгению Ерофееву и Александру Александрову слишком мягким.

Об этом он заявил журналистам в Киеве, пишет Новое время со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я скажу, наверное, даже не как глава СБУ, а как гражданин Украины: я лично неудовлетворен (приговором суда Александрову и Ерофееву — ред.). Я считаю, что эти люди должны были получить гораздо больше, нежели они получили. 14 лет — это не тот срок за то, что они сделали", — отметил Грицак, добавив, что "на них (ГРУшниках – ред.) — кровь и смерть".

При этом глава СБУ не стал уточнять, какой срок заключения считал бы для них справедливым.

Напомним, 18 апреля Голосеевский районный суд Киева признал российских ГРУшников Евгения Ерофеева и Александра Александрова виновными в терроризме, ведении агрессивной войны и действиях, приведших к гибели человека, и приговорил их к 14 годам лишения свободы. Александров и Ерофеев были задержаны в мае 2015 года украинскими военными на передовой в Луганской области.