Порошенко поговорил с Савченко, согласилась прекратить голодовку

Президент Петр Порошенко позвонил незаконно осужденной в РФ украинской летчице и нардепу Надежде Савченко, она согласилась прекратить голодовку.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что рассказал нашей соотечественнице подробности разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

"Вместе с мамой Марией Ивановной и сестрой Верой обратился к Наде с просьбой прекратить голодовку. Спасибо, что согласилась", — отметил глава государства.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что они с Владимиром Путиным согласовали алгоритм освобождения Надежды Савченко. Ознакомиться с данными украинского президента можно здесь.

Фото: president.gov.ua