СБУ тролит Захарченко: фюрер "Новороссии" выходит на уровень межрайонной политики

Главарь ДНР Александр Захарченко попытался провести онлайн-конференцию с жителями Харьковской области и стал объектом жесткого тролинга со стороны Службы безопасности Украины.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская от всей души прошлась по Захарченко на своей странице в Facebook.

"СБУ приятно порадовала инициатива пиар асов Саши Захарченко провести онлайн-конференцию с жителями Харьковщины. Для человека, который пытается контролировать только несколько улиц в Донецке, потуги выйти на уровень межрайонной политики — это, действительно, поступок", — откровенно издевается Гитлянская.

По ее словам, механизм проведения конференции прост, как совковая лопата: "Все распланировано заранее, от количества благодарных отзывов от любителей "гения ногтевой политики" до прямых призывов въехать на танке в Харьков. И не важно, что танковые двигатели подельники давно разворовали, а патроны и снаряды следует ждать неделями, молясь на "русские гумконвои". Для идеологов московской пропаганды факты не важны".

"Служба безопасности решила помочь Захарченко пообщаться с харьковчанами. Во-первых, почему бы не помочь человеку, желающему узнать горькую правду о себе. И, во-вторых, — у нас есть профессиональный интерес к пророссийски настроенным гражданам Украины", — подчеркивает пресс-секретарь СБУ.

"Поэтому мы создали зеркало страницы онлайн-конференции и направили ее всем администраторам пророссийских и нейтрально настроенных групп в социальных сетях. Таким образом, мы максимально охватили сторонников "русского мира", которые активно пользуются Интернет-ресурсами", — объясняет Гитлянская.

"Скажу честно. Результаты нас поразили. СБ Украины получила около трех тысяч вопросов и комментариев. Подавляющее большинство (более 98 процентов) очень нецензурно выражается как о ДНР/ЛНР, так и об Александре Захарченко. И это только посетители пророссийских страниц. И только из Харьковской области!", — подчеркнула она

"Накануне завтрашнего бенефиса фюрера "Новороссии" мы предлагаем ему просмотреть, что же действительно думают о нем украинцы. А еще лучше — прийти к нам в гости вместе с Гиви, Моторолой и всей остальной сворой. Наручников хватит", — заметила представитель СБ№.

"Кстати, как сказал сегодня в КПИ председатель СБУ Василий Грицак: "Захарченко, Плотницкий и другие главари террористов должны задуматься, что их просто "зачистят" — на их руках слишком много крови!", — подытожила Гитлянская.

Напомним, сегодня Захарченко заявил, что отложил на два месяца псевдовыборы в ДНР.

Фото: Facebook Елены Гитлянской