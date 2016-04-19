Драгоценный "товар". Политолог объяснил, почему Путин не обменяет Савченко на ГРУшников

Президент России Владимир Путин не пойдет на обмен осужденной судом страны украинской летчицы и нардепа Надежды Савченко на приговоренных в Украине к тюремному заключению военнослужащих ГРУ Генштаба ВС РФ.

Об этом российский политолог Станислав Белковский заявил в эфире радио "Эхо Москвы".

По его словам, последних — Евгения Ерофеева и Александра Александрова — Российская Федерация "не признает своими".

"Уже Путин дал понять, что Савченко — слишком драгоценный товар для того, чтобы обменять его на (военнослужащих — ред.)…", — приводят журналисты слова эксперта.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что они с Владимиром Путиным во время телефонного разговора согласовали алгоритм освобождения украинки Надежды Савченко.

