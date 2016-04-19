В ПАСЕ объяснили, как Россия провела "гибридную аннексию" оккупированного Донбасса

Из-за заметного усиления эскалация конфликта на востоке Украины нельзя говорить о проведении выборов на Донбассе.

Об этом заявили докладчицы по ситуации в Украине в ПАСЕ Кристина Зеленкова и Марилуизе Бек, передает Deutsche Welle.

Об этом они рассказали во время слушаний политического и юридического комитетов ассамблеи, посвященных ситуации на востоке Украины, которые прошли в рамках ПАСЕ в Страсбурге.

Влияние России на Донбассе значительно усилилось, считают Зеленкова и Бек, недавно посетившие Киев, Днепропетровск и Мариуполь.

"По нашей информации, в Кремле создано пять "министерств", которые фактически управляют так называемыми ЛНР и ДНР", — заявила Бек.

Она назвала нынешнее положение дел на оккупированных территориях "гибридной аннексией", ставшей неизбежным последствием гибридной войны, которую ведет против Украины Россия.

Комиссар Совета Европы по правам человека Нил Муйжниекс также заявил, что эти территории постепенно, но неотвратимо переходят под влияние России и все больше изолируются от остальной Украины.

"Я вынужден с грустью констатировать, что если так будет продолжаться и дальше, то в центре Европы возникнет большая серая зона, где не функционируют механизмы защиты прав человека", — поделился своими наблюдениями за Донецком еврокомиссар.

Напомним, ранее сообщалось, что главарь самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко перенес дату псевдовыборов, ранее назначенных на 20 апреля.