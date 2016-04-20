Обозреватель рассказал, как украинская армия "без шума и пыли" ведет ползучую деоккупацию Донбасса

Силы АТО на Донбассе постепенно освобождают от боевиков оккупированную территорию Украины, в то время как дипломаты говорят об особом статусе для некоторых районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"В миллионный раз — про "особый статус Донбасса". Никакого особого статуса в Конституции не будет. Точка. Не обращайте внимания на некоторые дипломатические хитрости — иногда "хорошие полицейские" говорят вещи, которые хотел бы слышать преступник, но это совсем не означает, что это будет выполнено. Под такие усыпляющие речи наша доблестная армия без шума и пыли проводит ползучую деоккупацию. То есть — смотрим на дела, а не на слова, которые каждый может интерпретировать по-разному", — говорит политический эксперт.

"Турция еще немного приоткрывает карты накануне исторического Саммита НАТО в июле. Министр иностранных дел Турции Чавушоглу считает, что технически возможно, чтобы Грузия стала членом НАТО без Плана действий по членству в Альянсе, то есть по ускоренной и упрощенной процедуре, — объяснил политолог.

Кроме того, по его мнению, сегодня-завтра Украина может ожидать хороших новостей по безвизовому режиму.

"Джеффри Уэбб, который был вице-президентом Международной федерации футбола, признал вину в получении взяток и мошенничестве при продаже коммерческих прав на матчи национальных сборных. Уэбб экстрадирован в США, где предстал перед судом и во время заседания признался в коррупции. И это тоже — только начало к потере Россией Чемпионата мира в 2018 г.", — уверен обозреватель.

Олег Пономарь также напомнил, что приватизацией Одесского припортового завода интересуются пять крупных инвесторов.

"И в конце про нашу любимую "Железную Леди" пани Наталку (речь об экс-министре финансов Украины Наталье Яресько. — Ред.). Она продолжает международный промоушн Украины и опять имела прекрасную речь на экономическом форуме в Берлине. А всем, переживающим за ее дальнейшую карьеру, просила передать, что будет и дальше служить украинскому народу и Украине", — подытожил обозреватель.

Напомним, под Докучаевском происходит неспешное, но уверенное вытеснение террористов с оккупированных территорий. В результате такого "ползучего наступления" сил АТО боевики могут бежать из города, как из Славянска в 2014-м.