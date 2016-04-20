Рада сегодня рассмотрит законы о защите чернобыльцев и собственности общежитий

Сегодня, 20 апреля, Верховная Рада рассмотрит законопроект об усовершенствовании законодательного регулирования в сфере наружной рекламы, а также изменения в закон "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы".

Законопроект о соцзащите чернобыльцев устраняет дискриминационное отношение к гражданам, которые принимали участие в ликвидации других ядерных аварий, в ядерных испытаниях и военных учениях с применением ядерного оружия, пишет УНИАН.

Кроме того, сегодняшняя повестка дня также предусматривает назначение внеочередных местных выборов.

Также планируют рассмотреть законопроект о собственности общежитий и ряд проектов законов информационной сферы.

Среди законопроектов, которые планируются для включения в повестку дня сессии, в частности, законопроект об основах государственной политики здравоохранения.

Также среди вопросов информационной политики — постановление об обеспечении всестороннего применения закона "О доступе к публичной информации" при информировании общественности об осуществляемой Нацбанком политики рефинансирования.

Напомним, ранее СМИ узнали, как чиновники зарабатывают на аренде помещений Рады.